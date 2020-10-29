مروي تشرع بمعالجة ظاهرة الطفح المائي بالسويقات

تفقد المدير التنفيذي لمحلية مروي عوض أحمد محمد قدورة برفقة لجنة أمن المحلية وإدارة الزراعة متأثري ظاهرة الطفح المائي فيما يعرف محلياً (بالنز) بمنطقة السويقات بوحدة كريمة الإدارية وأكد حرص وإهتمام حكومة الشمالية بأمر المتأثرين والعمل على إجراء المعالجات اللازمة وتأثر (64) منزلاً بإنهيارات كلية وجزئية جراء الطفح المائي. وأشـا عوض إلى أن والي الشمالية بروفيسور آمال محمد عز الدين قد وجهت بإجراء الدراسات الفنية العاجلة لمعالجة الظاهر وإيجاد حلول جذرية لمواقع بديلة للمتضررين بالمنطقة. Advertisements وأشار المدير التنفيذي وفق ( سونا) بأن المحلية وعبر الجهات المختصة ولجان الخدمات والتغيير بمنطقة السويقات ستتفاكر حول دراسة الخيارات المتاحة لإسكان المنطقة. بدورهم ناشد عدد من مواطني السويقات السلطات الولائية والمحلية بضرورة التحرك والتدخل العاجل لمشكلات الطفح تجدر الإشارة إلي أن عدداً من مناطق المحلية شهدت أضراراً بالغة في المساكن والمزروعات من ظاهرة الطفح المائي بسبب تشبع التربة بالتسرب المائي من نظام الري للمشاريع الزراعية المتاخمة لتلك المناطق. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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