منتدى مفتوح حول مكافحة السرطان بساحة الحرية

في اطار فعاليات الاحتفال ب “الشهر الدولى لمكافحة سرطان الثدى ” تقيم هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم المنتدى الجماهيري المفتوح بالتعاون مع جهات إعلامية عربية ومؤسسات طبية مختصة في مجال معالجة ومكافحة سرطان الثدي تحت شعار (حواء ابقي عافية) ..

وذلك فى ساحة الحرية بالخرطوم مساء الجمعة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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