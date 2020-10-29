مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين

تعقد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، مؤتمراً صحفياً مُهمّاً اليوم الخميس، الساعة السابعة والنصف مساءً بالمركز الإعلامي بالقصر الجمهوري. وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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