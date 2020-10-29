وصل لمشروع الجزيره الخميس وفد امريكي ضم إدوارد دو مدير مؤسسه سترلنج ورانيل رالفس من منظمه العنايه بالحياه ومحمد دهب المدير العام لمنظمه الفيت لتنميه المجتمع بالسودان. وتعتبر هذه الزياره هي الثانيه من نوعها لوفد إمريكي لمشروع الجزيره في غضون شهر مما يعزز أهمية مشروع الجزيره الإستراتيجية على المستوى العالمي . حيث إستهل الوفدوفق ( سونا) برنامج زيارته برفقه المهندس عثمان السماني مدير الإداره الزراعيه بتفقد محالج مشروع الجزيره بمارنجان. Advertisements كما وقف الوفد على إعداد تقاوى القمح وسير عمليات التعفير الجارية، إلى جانب ذلك وقف الوفد علي سير نمو محاصيل القطن والذره بتفتيش بركات بالقسم الاوسط . وفي ختام زيارته إستمع الوفد الأمريكي لتنوير حول مشروع الجزيره تضمن البنى التحتيه ونظم الري والتركيبه المحصوليه ومرونة المشروع لإستيعاب التقانات الحديثه وإدخال المحاصيل الواعده بما يحقق التنميه الإقتصادية والإجتماعية الشامله بالمشروع. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية وفد أمريكي يزور مشروع الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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