توسيع التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين مصر والسودان

جدد اتحاد اصحاب العمل السوداني حرص القطاع الخاص الوطني لتوسيع علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع قطاعات الأعمال بجمهورية مصر العربية استناداً إلى خصوصية العلاقات التي ظلت تربط البلدين فى المجالات المختلفة.

واكد الأمين العام للاتحاد المهندس مجتبي خلف الله والأمين المالي للاتحاد عبد الماجد حسن لدى لقائه بالمستشار التجاري لسفارة جمهورية مصر العربية بالخرطوم طارق قشوع بمقر الاتحاد اليوم، على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس رجال الأعمال السوداني المصري المشترك الذي تم تشكيله مؤخراً في أحداث النقلة المطلوبة للنهوض بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق مصالح البلدين، خاصة عقب إزالة المعوقات السابقة ورفع اسم السودان من قائمة الارهاب التي تتيح اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي .

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