توقع موجة ثانية أعنف من فيروس الكورونا و إغلاق البلاد

توقعت مصادر طبية موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا أشد من الأولى، خصوصاً مع فصل الشتاء وتزايد الحالات مؤخراً، كما توقعت ذات المصادر إغلاق البلاد مجدداً في حال إستمرت الزيادة في الحالات الإيجابية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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