رئيس مجلس السيادة:الصادق المهدي شخصية وطنية محورية أمنياتنا له بعاجل الشفاء

الإمام الصادق المهدي شخصية وطنية محورية، قادت العمل السياسي مع حزبه في كل مراحل البناء الوطني التي نحن الآن في إحداها. نثق في قوته ولياقته ومقدرته على تجاوز الوعكة الصحية التي ألمّت به. أمنياتنا له بعاجل الشفاء. وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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