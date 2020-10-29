إصابة الصادق المهدي بفيروس كورونا

أعلنت أسرة السياسي السوداني البارز الصادق المهدي في بيان، الخميس، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ويتلقى العلاج وذكر البيان: “تعرض الحبيب الإمام لشعور بالإعياء، وأجرى له مساء الأربعاء فحص كوفيد-19، وللأسف اتضح صباح الخميس أن النتيجة إيجابية، وبحمد الله فإنه الآن يتلقى العلاجات”.
والمهدي رئيس حزب الأمة وهو آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، وأطاح تحالف إسلاميين وقادة عسكريين به في عام 1989.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان 13765 حالة وبلغ إجمالي الوفيات 837 بحسب البيانات الرسمي
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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