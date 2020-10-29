شرطة مرور ولاية الخرطوم تعلن استئناف الحركة بكبري المنشية عقب قرار لجان المقاومة في الجريف شرق برفع الاعتصام

أعلنت شرطة مرور ولاية الخرطوم عودة حركة السير والمواصلات العامة بصورة طبيعية بكبري المنشية، الرابط بين الخرطوم وشرق النيل بعد رفع الاعتصام بالكبري والذي أستمر لأكثر من 3 أيام متتالية.

وكانت لجان مقاومة شرق النيل قررت الاعتصام عقب أحداث يوم 21 أكتوبر الحالي، وطالبت بإقالة مدير شرطة شرق النيل وتحويله إلى المحاسبة الفورية ،والتحفظ وحجز جميع أفراد وقائد القوة التي أطلقت الأعيرة النارية.

Advertisements

وأعطت لجان مقاومة الجريف شرق، الجهات المخولة مدة 10 أيام لمتابعة النتائج متابعة لصيقة يتم من خلالها تقييم مدى التقدم أو معاودة الاعتصام تارةً أخرى.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)