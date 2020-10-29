مناوي: موعد وصول قادة المسارات للخرطوم لا يعنينا

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، إن موعد عودة قادة مسارات اتفاق السلام في الثالث من نوفمبر للخرطوم لا يعنيه، وإنما يخص الذين تشاوروا فيه.
وأشار مناوي في تغريدة على “تويتر” بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أنهم لم يتم مشاورتهم ولم يكونوا جزءاً من تحديد الموعد، مؤكداً أنه يفضل الحضور مع الذين لهم إرث نضالي.
ومضى مناوي قائلاً “موعد الثالث من نوفمبر الذي يروج له من قبل بعض التنظيمات بأنه موعد لعودة قادة أطراف التوقيع للخرطوم، لا يعنينا البتة ويخص الذين تشاوروا فيه”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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