إغلاق باب الترشيحات لرئاسة اتحاد الفنانين بـ(دون رئيس)

أغلق باب الترشيحات لانتخابات اتحاد الفنانين دون وجود مرشح لرئاسة الاتحاد وذلك بعد أن جدد الرئيس السابق للاتحاد الفنان د. عبدالقادر سالم رفضه الترشح لرئاسة اتحاد المهن الموسيقية وتولي مهامه مرة أخرى بالرغم من إصرار الكثيرين على توليه المنصب.

وأغلق باب الترشح عللاً أحد عشر شخصاً لمنصب الأمين العام والمكتب التنفيذي بعد تضاءل فرص المرشحين لرئاسة الاتحاد. فيما سيتم الإعلان عن النتيجة يوم السبت القادم.

Advertisements

من جانبه كشف الفنان عبدالقادر سالم عن أسباب رفضه للرئاسة بحسب صحيفة السوداني، قائلاً: “لقد كبرت في العمر وأعاني من المرض ويكفي ما قدمته طوال تلك السنوات التي توليت فيها رئاسة الاتحاد وعدد المرات التي توليت فيها منصب الأمين العام”، مضيفاً: (كما أنني أريد أن أمنح فرصة للفنانين الشباب لقيادة الاتحاد بأفكار جديدة ومختلفة يمكن أن تضيف للاتحاد”.

يذكر أن القائمة المرشحة لاتحاد الفنانين في المجلس الجديد بعد انتهاء دورة عبدالقادر سالم ضمت الفنان مجذوب أونسة وعبدالقادر سالم والموسيقار الفاتح حسين وندى القلعة وشكرالله عزالدين ووليد الجاك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)