عضوا مجلس السيادة الانتقالي يتوجهان إلى جوبا

توجه صباح اليوم إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان عضوا مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والأستاذ محمد حسن التعايشي في إطار الترتيب مع الوساطة الجنوبية لمواصلة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال – بقيادة عبدالعزيز الحلو. ويضم الوفد المرافق لعضوي مجلس السيادة الانتقالي بحسب (سونا)، وزير العدل مولانا د. نصرالدين عبدالباري، ووزير ديوان الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي. Advertisements وكان في وداع الوفد بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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