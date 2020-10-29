إصابة الإمام الصادق المهدي بـ”كورونا”

أعلنت أسرة الإمام الصادق المهدي، أن الإمام أُصيب بكورونا، وقالت في بيان لها: “أُصيب الإمام بالشعور بالإعياء، وأُجري له مساء أمس فحص كوفيد – ١٩، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية، وبحمد الله فإنه الآن يتلقى العلاجات، نسأل الله تعالى شفاءه التام الذي لا يغادر سقما” بحسب صحيفة السوداني. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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