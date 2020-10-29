الوقود يهدد بفشل العروة الشتوية

توقع القيادي بمشروع الرهد الزراعي حسين الشوبلي فشل العروة الشتوية هذا الموسم بسبب الوقود.
وقال في حديثه لمصادر إن سعر برميل الجازولين في السوق الأسود بلغ 30 ألف جنيه وسيقفز لأكثر بعد التحرير وفي حال عدم ضخ كميات كافية من الوقود خلال شهر أكتوبر الحالي فإن العروة الشتوية ستتعرض للفشل
مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، ارتفاع أسعار التقاوي، حيث بلغ سعر تقاوي زهرة الشمس 3500 جنيه، مشيراً لاتجاه المزارعين لزراعة العدسية بدلاً عن محاصيل العروة الشتوية لجهة ارتفاع أسعار المدخلات وعدم إعلان السياسة التمويلية حتى هذه اللحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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