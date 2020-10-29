ترتيبات لترحيل منسوبي “جنوب السودان” من وسط الأحياء بمحلية جبل أولياء

ناقشت السلطات بمحلية جبل أولياء، قضية السكن العشوائي والوجود غير الشرعي لمنسوبي دولة جنوب السودان وترتيبات ترحيلهم من وسط الأحياء إلى معسكر اللاجئين بالمحلية، وأشار ممثلو الأجهزة الأمنية إلى ضرورة ترحيل منسوبي جنوب السودان من المناطق السكنية بشكل فوري تفادياً للاحتكاكات التي تحدث بين المواطنين واللاجئين الجنوبيين من وقت لآخر.

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ودعا المدير التنفيذي للمحلية إيهاب هاشم إسماعيل بحسب صحيفة السوداني الدولية، ممثلي مفوضية اللاجئين والمفوضية السامية إلى العمل معاً من أجل ترحيل هؤلاء الجنوبيين من وسط المخططات السكنية إلى معسكر بانتيو لتجنب الاحتكاكات، مشيراً إلى أن البداية من منطقة الأندلس، وأكد ممثل المفوضية السامية للاجئين إلى أهمية اخطار المفوضية وتنويرها بهذه الخطوة رسمياً، ومن ثم يتم تحديد سقف زمني للترحيل وبجانب إعداد السكن اللازم لهم داخل المعسكر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)