إشتباكات بالأيدي وإصابات وسط معلمين بالجزيرة

أدت ملاسنات لفظية حادة إلى نشوب اشتباكات وعراك بالأيدي بين معلمين بولاية الجزيرة بسبب خلاف حول إقالة مدير عام التربية والتعليم بالولاية، أدت إلى إصابة مدير بإحدى إدارات التعليم بالولاية، ليتم إسعافه إلى المستشفى على الفور.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، كانت لجنة المعلمين بالولاية قد قدمت الدعوى إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي للوقوف على تداعيات إقالة د. عمر السنوسي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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