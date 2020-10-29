توقعات بزيادة كبيرة في أسعار السلع لتحرير الوقود

أكد عدد من تجار السلع الاستهلاكية بالأسواق ان قرار تحرير الوقود والذي يؤدي لزيادات كبيرة في أسعار السلع لارتفاع أسعار الترحيل للضعف.

واشار القيادي بالغرفة التجارية السابق حسن عيسى لمصادر إلى عدم وضوح سياسة التحرير نفسها، أما الأسعار فستتوقف على حسب تكلفة الترحيل وبعد الأسواق من الشركات المنتجة والمصنعة، مشيراً لعدم تحرير الوقود كلياً، وتابع حسن ”السوق واقف والناس ما عارفة تعمل شنو ”

وأوضح بان التحرير له أثر كبير في الترحيل مما ينعكس على أسعار السلع، وتوقع خلال الأيام المقبلة وضوح الرؤية.

و قال تاجر سكر جملة بسوق بحري الحاج حسن بحسب صحيفة السوداني، إن القرار يؤثر على المدى القصير ولكن ينعكس على استقرار سعر الصرف على المدى البعيد، وأشار إلى سياسة التحرير رغم تأخرها و لكنها ستحل الأزمة جذرياً، متوقعاً حدوث استقرار في الأسعار بأن أساس الزيادة بدأت منذ وقت مبكر بالارهاصات برفع الدعم، مشيراً إلى ان على الدولة توفير مخزون استراتيجي بالعملة الأجنبية وتساوي سعر النقد ما بين البنك المركزي والسوق الموازي يمكن أن نضمن عدم ارتفاع أسعار السلع، وقال إن هنالك انخفاضاً في السكر زنة (50) كيلو (5٫650)جنيها.

وتوقع رئيس تجار الجملة بسوق أم درمان فتح الله حبيب الله حدوث زيادة كبيرة للضعف في الترحيل، لافتاً لحدوث كساد بالأسواق، مضيفاً بأن مشكلة الترحيل قديمة حالياً صارت مقننة، وأوضح تلاشي عامل المنافسة بالأسواق

وقال إن هنالك وفرة في السلع، ولكن أسعارها ضبابية لعدم وضوح الرؤية لبعض التجار مما انعكس على توقف البيع والشراء حتى يوفق التجار أوضاعهم مع تغيير أسعار الترحيل وستطبق على السلعة، مبيناً ان سعر شاي الغزالتين عبوة (450) جراماً بسعر (600) جنيه لسعر القطاعي أما زيت صباح عبوة (4) وربع لتر بسعر (1٫450) جنيهاً و دقيق سيقا (1٫500) جنيه وسعر الكيلو (160) جنيها.

واضاف رئيس تجار القطاعي ببحري أحمد النو بأن زيادة الترحيل بسبب الوقود التجاري تؤدي لزيادة الأسعار في كافة اصناف السلع بالعاصمة والولايات وسيكون هنالك رد فعل من الزيادة وسيتحمل المواطن زيادة مرتين قيمة الترحيل والسلعة نفسها، وقال النو إن الرؤية ضبابية في تحديد الأسعار الجديدة بالأسواق ويعاني السوق من الركود وأغلب المواطنين في حالة ترقب لتراجع الأسعار.

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وأوضح تاجر بأم درمان محمد مريود بأن الترحيل الداخلي من السوق المركزي بأمدرمان (2) ألف جنيه بدلاً عن (500-300) جنيه، متوقعاً حدوث زيادة في أسعار الترحيل والذي تعتمد عليه الحركة التجارية بشكل كبير و قال إن أسعار السلع تشهد استقراراً حالياً ولكن هنالك توقعات بزيادة خلال الأيام المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)