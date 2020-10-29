الطاقة تكشف أسماء (14) شركة تبيع الوقود الحر

أكد وكيل وزارة الطاقة د. حامد سليمان أن محطات الشركات التي تبيع بسعر السوق الحر هي: الواجهة – الطريفي – نوافل – نبتة – الكريمت – قادرة – غاز بيرو – وادي السندس – بشائر – الرضوان – المتحدة – النحلة – سودا غاز – ماثيو. Advertisements وأوضح وكيل الوزارة بحسب صحيفة السوداني، أن باقي الشركات ستبيع بالسعر الخدمي المعلن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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