مصادر دبلوماسية: (5) مرشحين لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في السودان

كشفت مصادر دبلوماسية سودانية عن تقديم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، (5) مرشحين جدد لرئاسة البعثة السياسية الأممية “يونيتامس” في السودان.

وقالت المصادر إن الأمين العام للأمم المتحدة قدم 5 مرشحين لرئاسة “يونيتامس”، منهم ثلاثة أفارقة، واثنان من أوروبا.

ومن بين المرشحين لرئاسة البعثة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت أونانقا من الغابون، وكبير الموظفين بالاتحاد الإفريقي عبد الله ديوب من مالي، والدبلوماسي إيشاتوا داودا مرشح من النيجر.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر بالإجماع قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم، تكون مهمتها دعم المرحلة الانتقالية بالسودان، بينما القرار الثاني يمدد بعثة يوناميد في إقليم دارفور لنهاية العام على الأقل، التي تختص بحماية المدنيين في دارفور.

وأثارت البعثة جدلاً واسعاً بعد طلب رئيس الوزراء السوداني إدراج السودان تحت البند السادس، في ظل رفض بعض القوى السياسية للخطوة.

Advertisements

خطوات مرتقبة

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني بحسب صحيفة الشرق الأوسط، قد رحب بقرار مجلس الأمن الدولي بإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يختص بمعالجة النزاعات، وتعزيز بناء السلام.

وتختص البعثة الأممية بمجموعة من المهام لدعم الحكومة الانتقالية، من بينها دعم مفاوضات السلام، وإنفاذ الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الانتقالية في السودان.

وفي 4 يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن بالإجماع، القرار (2524) الخاص بالسودان، الذي أنشأ بموجبه بعثة جديدة للمساعدة في مهام الفترة الانتقالية.

وظل السودان لمدة 15 عاماً، موضوعاً تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي أرسلت بموجبه الأمم المتحدة، بعثة عسكرية قوامها نحو 8 آلاف فرد لمواجهة تجاوزت النظام السوداني في إقاليم النزاع في البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)