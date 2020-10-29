أزمة بين والي الجزيرة ولجنة المعلمين

تفاقمت الخلافات بولاية الجزيرة بين الوالي ولجنة المعلمين على خلفية إعفائه مدير عام الوزارة د.عمر محمد السنوسي، وأعلنت لجنة المعلمين عن دخولها في إضراب مفتوح عن العمل بكل محليات الولاية

وأكد رئيس اللجنة عبدالله محمد الحسن (جيش) حرص لجنة المعلمين، كل الحرص على ان لا تنجر للخلافات، وقال في مؤتمر صحفي عقدته لجنة المعلمين أمس بحسب صحيفة الجريدة، بقاعة وزارة التربية والتعليم: لا نقبل المنافسات الخبيثة التي تؤدي لعدم استقرار ووحدة الوزارة واهداف الثورة بجانب حقوق التلاميذ وأولياء أمورهم.

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ووصف “جيش” قرار والي ولاية الجزيرة الخاص بإقالة مدير وزارة التربية والتعليم عمر السنوسي بالسيئ ولا تنطبق فيه المعايير الفنية بجانب انه لا يتسق مع الحاضنة السياسية ولجنة المعلمين، وأضاف: ما يحدث مخطط أريد به هدم رموز وقادة وزارة التربية والتعليم ” وأشار إلى اتفاق مسبق بين تنسيقية الحرية والتغيير ووالي الجزيرة حول ملف التربية والتعليم إلا ان الوالي قذف به بعيداً مما دفعنا لإعلان الإضراب المفتوح عن العمل في كل أرجاء الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)