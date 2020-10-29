النيابة تمهل علي كرتي أسبوعاً لتسليم نفسه

أمهلت نيابة مخالفات الأراضي متهمين في النظام السابق على رأسهم علي أحمد كرتي وزير الخارجية الأسبق، وبدر الدين محمود عباس مختار وزير المالية الأسبق، عماد الدين حسين أحمد صديق أسبوعاً لتسليم أنفسهم إلى أقرب قسم شرطة.

وأبرزت النيابة إعلاناً رسمياً ممهوراً بتوقيع وكيل النيابة الأعلى لمخالفات الأراضي الطاهر عبد الرحمن محمد بحسب صحيفة السوداني، يفيد بهروب المتهم علي أحمد كرتي واخفاء نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه.

وأكد وكيل أعلى النيابة الطاهر عبد الرحمن أن كرتي يواجه دعوى جنائية رقم (29) للعام 2019 المادة (6،7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بقسم شرطة مخالفات الأراضي.

وأعلنت النيابة المتهم كرتي بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من نشر الإعلان. وطلبت النيابة المساعدة من الجمهور في إلقاء القبض عليه.

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وأضاف الطاهر بحسب الإعلان أنه بناءً على ما توفر لدي من معلومات مما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أمر القبض في مواجهتك قد هربت وأخفيت نفسك للحيلولة دون تنفيذ الأمر.

وأكد وكيل أعلى النيابة ان بدر الدين محمود متهم في الدعوى الجنائية رقم (152) للعام 2019 المادة (6،7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بقسم شرطة مخالفات الاراضي.

ونوهت إلى أنه هرب وأخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ امر القبض عليه.

كما أبرز وكيل أعلى النيابة الطاهر عبد الرحمن أن المتهم عماد الدين حسين أحمد صديق يواجه دعوى جنائية بالرقم (165) للعام 2019 المادة (6،7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه بقسم شرطة مخالفات الأراضي، وأشارت إلى أن المتهم هرب وأخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)