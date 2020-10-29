اللجنة الاقتصادية لـ”قوى التغيير”: السلطة التنفيذية ترفع الدعم إرضاءً لـ”السيادية”

قطع عضو اللجنة الاقتصادية لـ”قوى الحرية والتغيير” برفيسور محمد شيخون بأن رفع الدعم عن المحروقات لن يحل صفوف البنزين، وقال شيخون في لمصادر: إذ كان هذا الإجراء سيحل المشكلة لكان حلها منذ وقت طويل.

وجدد رفضهم لسياسة رفع الدعم والاجراءات التي اتخذتها الحكومة أمس الأول لجهة أن تحريك سعر الجالون من ٢٦ إلى ١٢٥ سيجعل ثلثي الموظفين في الخدمة المدنية والعاملين بالقطاعات الأخرى لا يستطيعون الوصول إلى مواقع عملهم، وأردف: نحن نرفص رفع الدعم، لذلك عندما تريد أن ترفع الحكومة الدعم تعلم أننا نرفضه ولا نوافق عليه.

Advertisements

واتهم شيخون بحسب صحيفة الجريدة، السلطة السيادية بالوقوف خلف قرار رفع الدعم، واستدرك قائلاً: السلطة التنفيذية تريد رفع الدفع ربما لكي ترضي السلطة السيادية لأنهم من يريدون ذلك، فضلاً عن أن الحكومة لا تمتلك العملة الصعبة التي تكفي لتوفير المحروقات، وطالب الحكومة بالدخول في مجالات ترتبط بالانتاج والسلع الأساسية لجهة أنها ستوفر عملات أجنيبة تكفي لسد العجز في تكلفة شراء المحروقات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)