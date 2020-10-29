حميدتي : لا أعرف دوراً لـ”قوش” في تغيير النظام

قال نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو “حميدتي” لمصادر، إنه لا يعرف دوراً لمدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني السابق صلاح عبدالله “قوش” في التغيير الذي تم في البلاد. وأضاف أن هناك أسراراً كثيرة جداً يمكن أن نتكلم فيها مستقبلاً بهذا الخصوص بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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