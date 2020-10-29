اتجاه لتحرير سعر الدواء

برز اتجاه في الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالسودان لتحرير سعر الدواء في المرحلة المقبلة. وقال عضو تجمع الصيادلة المهنيين، عوض عبد المنعم في تصريح لمصادر إن صندوق الإمدادات الطبية دفع بمقترح بتسعيرة دولار الدواء بقيمة (55) جنيهاً بدلاً عن (68) جنيهاً. Advertisements وأوضح عوض بحسب صحيفة السوداني، أن الزيادة في أسعار الدواء قد تصل إلى 300% حال تم اعتماد المقترح. وأشار إلى أن المقترح مازال قيد الدراسة لمقارنة الأسعار، مشدداً على أنه لم يصدر قرار رسمي بعد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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