أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس ٢٩ أكتوبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية: صحيفة السوداني:

الحكومة السودانية تتسلم رسمياً منجم “جبل عامر” من شركة الجنيد الاتحادي الأصل: الحزب لا يتسرّع في اتخاذ القرارات المصيرية وينسِّق مع الأشقاء العرب بمصر والسعودية

إيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل للتحقيق معه في أحداث 21 أكتوبر عادل خلف الله: حديث الحكومة عن سعرين للوقود “دموع تماسيح” صحيفة أخبار اليوم: أخبار اليوم: تنفرد باشتراطات المملكة للعمرة بعد إغلاق 7 أشهر. إرتفاع إصابات كورونا وإعتماد معامل جديدة للفحص المعملى للمسافرين. إيقاف مدير شرطة شرق النيل وإخضاعه للتحقيق الإداري. الناطق الرسمي باسم منبر الشباب الواعد : لو لم يفعلها البرهان لسبقناه على التطبيع مع اسرائيل. الحزب الشيوعي: الحكومة برفع الدعم انحازت للطفيلية ووضعت نفسها في مواجهة الشعب صحيفة الوطن: لجنة إزالة التمكين : لا علاقة لنا بزيرو فساد ونادر العبيد صاحب سوابق الحرية و التغيير: حديث الحكومة عن سعرين للوقود دموع تماسيح اتجاه لتحرير سعر الدواء وسط أزمة حادة يشهدها القطاع المهندس عبد الكافي :ترامب كشف سوءات بروفيسور ياسر و لجنته الفنية المفاوضة مناوي : لن نأتي مع الكشة القادمة في نوفمبر

وزيرة المالية تستلم جبل عامر Advertisements صحيفة السوداني الدولية: إيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل للتحقيق معه في أحداث 21 أكتوبر

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أسعار المحروقات” تغضب الشارع السوداني والحكومة تبرر صحيفة آخر لحظة: ‏التغيير: حديث الحكومة عن سعرين للوقود دموع تماسيح البرهان يزور إثيوبيا وتفاصيل جديدة حول زيارته لمصر بوادر أزمة بين والي سنار والمركز بسبب تقاوي قمح توقيف مدير شرطة شرق النيل بسبب موكب 21 أكتوبر

الجزيرة

اشتباكات بين معلمين ووقوع إصابات

إيقاف دعم الخلاوى واتجاه لتحرير سعر الدواء‏ صحيفة السوداني الدولية: إيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل للتحقيق معه في أحداث 21 أكتوبر

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أسعار المحروقات” تغضب الشارع السوداني والحكومة تبرر صحيفة آخر لحظة: ‏التغيير: حديث الحكومة عن سعرين للوقود دموع تماسيح البرهان يزور إثيوبيا وتفاصيل جديدة حول زيارته لمصر بوادر أزمة بين والي سنار والمركز بسبب تقاوي قمح توقيف مدير شرطة شرق النيل بسبب موكب 21 أكتوبر الجزيرة اشتباكات بين معلمين ووقوع إصابات إيقاف دعم الخلاوى واتجاه لتحرير سعر الدواء‏

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