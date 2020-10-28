تفاصيل القرارات الكلية للجنة المفصولين تعسفيا

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية اجتماعها رقم (41) الاربعاء وناقشت عددا من التقارير.

وقال رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة إن اجتماع اللجنة استعرض تقريرا من إدارة القرارات بمجلس الوزراء حول القرارات الكلية التي تم اتخاذها بشأن إعادة المفصولين.

وأشار التقرير إلى أن عدد القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي بإعادة المفصولين بلغ 124 قرارا حيث شملت إعادة 7148 مفصولا، وتسوية معاش 9902 مفصولا، واستبعاد حوالي 752 ملفا، مضيفا أن اللجنة حتى الآن عالجت أكثر من 17 ألف ملف وهناك أكثر من ثلاثة آلاف ملف تمت دراستها وفي انتظار صدور قرارات بشأنها من مجلس الوزراء.

وأبان رشيد أن اللجنة نظرت في ملفات المفصولين من الخدمة المدنية حيث نظرت في ملف بنك الخرطوم ملحق تسلمت اللجنة 311 استمارة، وأقرت عودة 26 مفصولا وتحسين معاش 35 واستكمال بيانات 156، فيما استبعدت 84 من الاستمارات لعدم الاختصاص.

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وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة إن اللجنة نظرت في ملف وزارة الصناعة والتجارة الملحق حيث تسلمت 23 استمارة وأقرت تحسين معاشات 23 مفصولا،

وأضاف وفق ( سونا) أن اللجنة تلقت حالات مختلفة بلغت 10 استمارات حيث أقرت اللجنة إعادة 2 من المفصولين يتبعان للبنك العقاري ووزارة الطاقة والتعدين فضلا عن تحسين معاشات 2 من المفصولين يتبعون للسلكية واللاسلكية ووزارة الإسكان حيث طلبت اللجنة استكمال البيانات الخاصة لثلاثة مفصولين واستبعاد ثلاثة من الاستمارات لعدم الاختصاص.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)