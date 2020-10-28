الرئيسية/منوعات وفنون/ المطرب أحمد الصادق يلغي حفل غنائي ويعتذر لجمهوره لهذا السبب ! منوعات وفنون منذ 12 دقيقة 0 وصفها بالصعبة.. المطرب أحمد الصادق يعتذر لجمهوره ويلغي حفل غنائي له بسبب الظروف الإقتصادية. وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 12 دقيقة 0

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