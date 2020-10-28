حميدتي : الفساد سبب رئيس في انهيار الاقتصاد

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن الفساد سبب رئيس في انهيار الاقتصاد، ودعا لمحاربته من أجل تطور ونهضة البلاد، وأضاف “ما حدث من انهيار في بلادنا بسبب سياساتنا”، وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق السلام في دولتي السودان وجنوب السودان، والعمل لتكامل اقتصاد البلدين.

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف وفد حكومة جنوب السودان (اللجنة السياسية الأمنية) التي تضم وزراء وخبراء وعسكريين، “الثلاثاء”، وفق ( سونا) زيارة الوفد الجنوبي عملاً استراتيجياً وبداية تعاون اقتصادي على مستوى الموانئ والمناطق الحرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)