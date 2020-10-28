الثورية: لن ناتي للخرطوم مع المرتزقة واصحاب الاجندة الشخصية

جددت الجبهة الثورية تأكيده بوصول قياداتها الي الخرطوم لانفاذ اتفاق السلام في وقت أعلن عن اجتماع مهم مع الوساطة الجنوبية لبحث قدوم القادة الي الخرطوم لتنفيذ اتفاق السلام. وهاجم الامين السياسي للجبهة الثورية مشرف مسار الشرق خالد ادريس (شاويش) – جهات لم يسمها- وصفها بالمرتزقة واصحاب الاجندة الشخصية وقال في تصريحات صحفية لن ناتي الي الخرطوم مع أمثال هؤلاء وباهى بنضال الجبهة الثورية. واكد شاويش وفق صحيفة أخر لحظة أن الاولوية المساهمة في معالجة الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد الان. وقال ان قضية معاش الناس ومعالجة الازمات تاتي في قائمة اولويات الجبهة الثورية واكد انها لن تألوا جهدا في تحسين معاش الناس الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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