مدير جامعة الخرطوم: يجب التعامل جنوب السودان كدولة مستقلة

قالت الأستاذة والباحثة في التاريخ فدوى عبد الرحمن علي طه مدير جامعة الخرطوم، إن جنوب السودان دولة مستقلة ولا بد من التعامل مع هذه المسألة كحقيقة وأضافت فدوى في ندوة طيبة برس الاربعاء بعنوان (السودان الكبير المصير المشترك) في إطار أسبوع السلام والذي يأتي برعاية عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، أن هنالك عوامل مشتركة ومتعددة تجمع الدولتين المستقلتين “السودان وجنوب السودان”، مشيرة إلى أن البلدين تجمعهما أواصر تاريخية وثقافية.

وقالت إن كثيرا من السياسيين يرمون اللوم على النظام البائد بأنه السبب في انفصال جنوب السودان، لافتة إلى أن المشكلة كانت قائمة منذ الاستقلال، وأن السياسيين والحكومات مسؤولون مسؤولية مباشرة عن ذلك، مشيرة إلى أن كتاب ابل الير (نقض العهود والمواثيق) يجسد تماما عدم التزام السياسيين بتنفيذ الاتفاقيات، مبينة أن الإنقاذ حاولت فرض حرية محدودة ولم تسع لدولة المواطنة، وقالت إن ثورة أكتوبر من أهم أسباب اندلاعها مشكلة جنوب السودان.

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وأكدت فدوى أن الدولتين تربطمهما علاقات ومصالح مشتركة تتطلب توفر الاستقرار السياسي لكليهما، فضلا عن أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية واستغلال مواردهما خاصة في مجال النفط والبترول الذي يربط بينهما، فضلا عن الاستقرار على الشريط الحدودي، ومشكلة الجنسية، وقضية أبيي التي تتطلب سياسة واضحة تدعم تلك المصالح وتوفر حلولا مرضية للطرفين.

وشددت فدوى على أهمية تعزيز علاقة الجوار وتفعيل اتفاقيات الحريات الأربع التي تسهل عملية التبادل التجاري والسلعي بين البلدين، لجهة أن جنوب السودان تشكل عمقا استراتيجيا والعكس؛ مشيرة إلى أن السودان ركز على العلاقات العربية أكثر من العمق الإفريقي لذلك لم يستفد من موقعه الجغرافي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)