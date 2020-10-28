إسحق أحمد فضل الله يكتب: وقلنا.. المحلي..

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وأمس…

ودون مناسبة.. البرهان يقول

( الحوار مع إسرائيل ظل يمضي منذ ٥ سنوات.)

والجملة.. تشير إلىقوش .

والجملة تدخل نافذة قوش.. في القاهرة .. أمس.. والبرهان يدخل باب قوش في القاهرة اليوم..

والأسبوع الماضي نقول. إن مندوب المجلس العسكري.. الذي يدخل غرفة قوش. في القاهرة. يلتقي بزحام من الشخصيات.. يخرجون من هناك.. زحام أحزاب..

والمشهد يحدث عن الأيام القادمة ونجومها..

والبرهان أمس.. ودون مناسبة.. يقول.

( تحدثنا مع ٩٠% من الأحزاب.عن التطبيع.. ولم يرفضوا )

والحديث.. صادقاً كان أم كاذباً.. كان حديثاً يدخل من نافذة قوش. ليقول للرجل هناك.. إن الحديث الذي جرى بينه وبين إسرائيل في برلين قبل سنوات.. يكتمل اليوم..

والشهر الأسبق.. نسوق سلسلة أحاديث.. تقول إن المحلي يدخل عطبرة

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مثلها.. ياسر العطا كان يهبط القاهرة قبل شهور. ويبقى هناك لشهرين.. للاستشفاء

والاستشفاء.. لفظ أبله. يستخدمه السياسيون غطاءً لشيء يفعلونه..

وفي الاستشفاء.. كان العطا يرسم مايرسم مع قوش.. والشيطان / أمريكا./ ثالثهم..

فأمريكا تريد من يعرف كيف يقود..

ولأن المرحلة القادمة تريد لجاماً قوياً..

قوياً بالجمهور أو قوياً بعضلات أخرى لقيادة مايقترب.. كان لابد من شخصية خاصة..

( وما يقترب مزعج جداًإن هو لم يخضع لإدارة دقيقة)

القيادة القادمة.. ترسم المواصفات الدقيقة.. ومايلزم لها..

ومن المواصفات.. إبعاد اليسار..

ومن يلزم.. هو قوش..

وحاضنة قحتية. لا هي تستطيع أن تبقي.. ولا هي تستطيع تسليم الأمر إلى الإسلاميين.. ولا هي تستطيع تجاوزهم..

والمواصفات هذه تمشيإلى نافذة قوش..

وشواهد أخرى تمشي إلى هناك

فالبرهان يكشف عن وديعة خليجية مليارية… وكأنها توقيع خليجي إماراتي.. أسفل الصفحة..

المرحلة القادمة يتخبط في ظلامها من يعرف.. ومن لا يعرف..

حتى الظروف العالمية.. تتقاطع هنا

ووفاة الدوري في العراق.. قائد حزب البعث.. العالمي.. يجعل البعث يرشح قائد حزب البعث السوداني خليفة له

ويشترط عليه أن يسحب حزبه من حكومة قحت.. وورطة الرجل. الذي هو لايستطيع أن يتخلى عن هذه ولا عن تلك.. نحكيهاأمس الأول

ومن يتخبط في الظلام هو بقية الأحزاب..

وسخرية العالم من السودان. ترسمها سطور صغيرة..

والناس التي تشاهد الأخبار.. وتقرأ ما تحت الشاشة.. تلتقط عيونها أمس. ثلاثة أخبار صغيرة.. وخبراً رابعاً

السطر الأول الذي تقرأه عيون الناس كان هو

الرئيس المغربي يدين بشدة الهجوم على الإسلام في فرنسا.

ثم خبر تحته هو

رئيس تونس يعبر عن الغضب للإساءة للإسلام في فرنسا.

تحته خبر هو .

موجة من الغضب تجتاح العالم الإسلامي. ضد ماكرون وإساءته للإسلام..

وتحته خبر هو .

السودان يستقبل شحنة من القمح الإسرائيلي..

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وحميدتي يبعد مدير مخابراته ويتهمه بالإهمال ويحول أسرته إلى القيادة العامة .. للجيش.

وقبل أسبوعين.. كنا نقول هنا إن شيئاً يشير إلىأن الرجل الثاني أو الثالث في السودان سوف تجري محاولة.. لاغتياله

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صحيفة الانتباهة