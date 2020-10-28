وكالة السودان للانباء تدشن موقعها الاخباري الجديد

دشنت وكالة السودان للانباء الاربعاء الاربعاء موقعها الاخباري ونظام التشغيل الجديد فيها وتسلمت مجموعة من الاجهزة والمعدات الحديثة منحة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ونفذتها شركة دي تي قلوبال، ضمن برامج دعم مشاريع الفترة الانتقالية وبناء القدرات الاعلامية بالسودان

وشرف حفل الاحتفال الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام والأستاذ الشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء الى جانب المدير المساعد للوكالة الامريكية للتنمية الدولية (يوسيد) السيدة ليزا ويت والسيد ممثل مؤسسة دي تي قلوبال، ويليام ايثردج.

واشار المدير العام لوكالة السودان للانباء الاستاذ محمد عبد الحميد الى ان قيمة المنحة الامريكية تبلغ 161000 (مائة وواحد و ستين الف) دولار امريكي دفعت مباشرة للشركات التي قامت بتوريد اجهزة الخوادم ومركز المعلومات وملحقاتها الفنية وتصميم الموقع الجديد بقدرات ممتازة يستوعب كافة الانشطة التي تقوم بها الوكالة .

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وقال وفق ( سونا) انه من حسن الطالع ان يكون هذا الاحتفال البسيط اول لقاء بين مسئولين سودانيين وامريكيين بعد رفع اسم السودان من قائمة الارهاب في مبنى وكالة السودان للانباء المصدر الرئيس لاخبار السودان .

واوضح ان الموقع الجديد والمعدات التي استلمتها الوكالة سوف تحسن الأداء الكلي للوكالة وتضمن سلامة المعلومات والبيانات وأرشيف الوكالة وتصبح كل البيانات في حوزة وتحكم الوكالة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)