عاجل.. رسالة هامة من ولي عهد أبو ظبي بشأن السودان

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء. اتصالاً هاتفيًا من الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان، تناول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف الجوانب إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه استعرض خلال الاتصال الهاتفي تطورات انتشار جائحة كورونا وسبل مواجهة تداعياتها وجهود البلدين والمجتمع الدولي في الحد من آثارها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

وهنأ ولي عهد أبو ظبي، حمدوك باتفاق السلام الذي وقعته مؤخرًا الحكومة السودانية في جوبا، متطلعًا إلى أن يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

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وأكد ثقته في قدرة الشعب السوداني الشقيق على المضي قدمًا نحو السلام وصناعة مستقبل مشرق لأبنائه يقوم على أسس التعايش والتسامح والتعاون المشترك.

وأكد بن زايد، خلال الاتصال موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم السودان الشقيق في كل ما يحفظ سلامته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والسلام والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس وزراء السودان عن بالغ شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان في مختلف الظروف مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الإماراتية -السودانية ومتانة الروابط التي تجمع شعبي البلدين.

كما ثمن مواقف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادراته لإرساء أسس السلام والاستقرار في المنطقة لما فيه خير شعوبها أمنا وتنمية وازدهارًا.