الهلال يكلف محام أوربي بقضية ثنائى المريخ حمو و رمضان

تفاصيل جديدة بشأن قضية الهلال تجاه ثنائي المريخ رمضان عجب ولاعب الوسط محمد الرشيد.
وأبرم الهلال عقودات خلال وقت سابق مع الثنائي، توطئة لارتدائهما الشعار الأزرق، بيد أن المريخ سارع في الإعلان عن صفقة تمديد عقودات اللاعبين المشار إليهما.
وقال مصدر رفيع بلجنة التطبيع الهلالية وفق صحيفة (السوداني) إن ناديه اتفق مع أحد المحامين المتخصصين في مثل هذه القضايا من أجل المحافظة على حقوقه.
وكشف عن طلب – المحامي – المكلف لبعض المستندات التي تم إرسالها له بغية تجهيز القضية ومخاطبة الجهات ذات الصلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا).
وأوضح المصدر أن رمضان ومحمد الرشيد، باتا لاعبين في كشوفات الهلال ولن يتم التنازل عنهما.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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