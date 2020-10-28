إيقاف مدير شرطة شرق النيل للتحقيق معه في أحداث (21 ) أكتوبر

أوقفت قيادة الشرطة اليوم الأربعاء، مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع أحداث 21 أكتوبر للتحقيق معهما بواسطة النيابة العامة.
وأكد والي الخرطوم، أيمن خالد نمر في بيان اطلعت عليه أخبار الخليج 365، أن مجلس الوزراء يتابع القضية لحظة بلحظة للوصول إلى الذين قاموا بإطلاق الرصاص على المواكب وتقديمهم بوجه السرعة لسوحِ العدالة، وأشار إلى انخراط لجنة التحقيق في مهامها بتنسيق وتعاون تام مع أبناء منطقة الجريف شرق ولجان المقاومة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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