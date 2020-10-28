عاجل… والي الخرطوم : إيقاف مدير شرطة شرق النيل وقائد القوة

والي الخرطوم: تم إيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع شهيدي ٢١ أكتوبر، للتحقيق معهما بواسطة النيابة العامة، للوصول إلى الذين قاموا بإطلاق الرصاص على المواكب وتقديمهم بوجه السرعة لسوحِ العدالة بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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