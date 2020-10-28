تلقت شرطة أبو عشر بولاية الجزيرة بلاغاً من شرطي يتبع للمباحث الجنائية أفاد في بلاغه بالعثور على امرأة تبلغ من العمر ثمانية وثلاثون عاماً مطعونة بسكين على صدرها ووفاتها داخل راكوبة.
قامت على إثره الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان للكشف الطبي ومن خلال التحريات اتضح أن المجني عليها حضرت برفقة أحد الأشخاص قبل شهر وأدعت أن زوجها يريد قتلها.
وبحسب صحيفة الدار، تم القبض على إحدى النساء كمشتبه بها في البلاغ وما زالت التحريات جارية للوصول إلى كافة الحقائق المتعلقة بالبلاغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تدعي أن زوجها يريد قتلها ووفاتها بطعنة سكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.