امرأة تدعي أن زوجها يريد قتلها ووفاتها بطعنة سكين

تلقت شرطة أبو عشر بولاية الجزيرة بلاغاً من شرطي يتبع للمباحث الجنائية أفاد في بلاغه بالعثور على امرأة تبلغ من العمر ثمانية وثلاثون عاماً مطعونة بسكين على صدرها ووفاتها داخل راكوبة.

قامت على إثره الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان للكشف الطبي ومن خلال التحريات اتضح أن المجني عليها حضرت برفقة أحد الأشخاص قبل شهر وأدعت أن زوجها يريد قتلها.

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وبحسب صحيفة الدار، تم القبض على إحدى النساء كمشتبه بها في البلاغ وما زالت التحريات جارية للوصول إلى كافة الحقائق المتعلقة بالبلاغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)