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امرأة تدعي أن زوجها يريد قتلها ووفاتها بطعنة سكين

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Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-11-17 20:56:47Z | | ÿPHOÿE=Dÿ@8?ÿàH8zA

 

تلقت شرطة أبو عشر بولاية الجزيرة بلاغاً من شرطي يتبع للمباحث الجنائية أفاد في بلاغه بالعثور على امرأة تبلغ من العمر ثمانية وثلاثون عاماً مطعونة بسكين على صدرها ووفاتها داخل راكوبة.

 

قامت على إثره الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان للكشف الطبي ومن خلال التحريات اتضح أن المجني عليها حضرت برفقة أحد الأشخاص قبل شهر وأدعت أن زوجها يريد قتلها.

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وبحسب صحيفة الدار، تم القبض على إحدى النساء كمشتبه بها في البلاغ وما زالت التحريات جارية للوصول إلى كافة الحقائق المتعلقة بالبلاغ.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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