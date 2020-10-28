شاب يخطر الشرطة بمقتل شقيقه على يد جزار

أبلغ أحد المواطنين الشرطة بأن متهماً قام بقتل شقيقه ضرباً بإلة صلبة بعد مشاجرة نشبت بينهما.
ووفقاً لتفاصيل الاتهام فإن المتهم يعمل جزاراً بمنطقة دار السلام بأمدرمان ودخل في نقاش مع القتيل الذي يعمل عاملاً، وقام بضربه في أجزاء متفرقة من جسده وتم إسعافه للمستشفى إلا أنه توفى متأثراً بالإصابات المتعددة.
وبحسب صحيفة الدار، تم القبض على المتهم الذي أقر بجريمته وتم تدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي وما زال التحقيق مستمراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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