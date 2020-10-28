مواطن يلقى مصرعه في حفل زفاف

دونت شرطة ولاية الجزيرة بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي، وذلك على إثر مقتل مواطن في الخامسة والثلاثين من العمر بتلقيه طعنة سكين أودت بحياته.
وفور تلقي الشرطة للبلاغ تم تحريك عربة مسرح الحادث التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل جثمان المتوفي للكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة.
وبحسب صحيفة الدار، ألقت الشرطة القبض على المتهم ودونت في مواجهته بلاغاً تحت المادة 130 وأقر بارتكابه للجريمة، ويتابع المتحري إجراءات البلاغ تمهيداً لرفعه إلى جهات الاختصاص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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