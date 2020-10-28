متهم يسدد طعنة لنظامي ويرديه قتيلاً

أوقف عدد من النظاميين (شرطة البترول)، متهمين يحملون “باقة بنزين”، وأثناء إقتياد المتهمين سدد أحدهم طعنة قاتلة لأحد النظاميين وأرداه قتيلاً ولاذ بالفرار.

وفور إبلاغ شرطة سوق ليبيا، تحركت شعبة المباحث صوب موقع الجريمة ترافقهم شرطة مسرح الجريمة، حيث عملوا كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وبأورنيك 8 تم نقل جثمان النظامي القتيل لمشرحة أم درمان، فيما تسعى شعبة المباحث للوصول على المتهم الهارب لإلقاء القبض عليه.

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وبعد وصول جثمان النظامي القتيل لمشرحة أم درمان وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحة أم درمان تم تشريح جثمان القتيل لتحديد سبب الوفاة، وفي موكب حزين بحسب صحيفة الدار، تم تسليم جثمان القتيل لذويه لمواراته الثرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)