عاجل.. نائب رئيس مجلس السيادة يكشف مفاجأة عن التطبيع مع إسرائيل

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن قرار التطبيع مع إسرائيل نابع من قناعة سودانية، مؤكداً عدم وجود أي ضغوط من أي جهة أو "ابتزاز أمريكي" كما أشيع.



وقال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرته اليوم الأربعاء، إن الموقف التاريخي للسودان من القضية الفلسطينية لا يمنعه من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، واصفاً سلاح المقاطعة بأنه "بلا قيمة، ولم يستفد منه أحد".

وأضاف: "لا عداء بيننا مع إسرائيل ولا حرب، ولا يوجد هناك جيش مسلم أو عربي يقاتلها لنقف معه، هذا يعني أن سلاح المقاطعة بلا قيمة، وكما لم نكسب من المقاطعة، فسنجني ثمار السلام والتواصل".

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وقطع بأن 90% من السودانيين يدعمون إقامة علاقات مع إسرائيل، فيما يقفون إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

وأوضح دقلو أن "اللاءات الثلاث" التي أطلقها مؤتمر القمة العربي في الخرطوم عام 1967 "لا سلام لا مفاوضات لا اعتراف بإسرائيل، لم تفد السودان شيئا، لذلك نعمل للتصالح مع كل العالم وإسرائيل جزء منه".

وأضاف: "عانينا من العزلة الدولية لأكثر من 27 عامًا، بسبب إدراجنا في قائمة الإرهاب الأمريكية؛ لذلك نسعى للتصالح مع العالم".

وأكد أن الحذف من قائمة الإرهاب وإقامة علاقة مع إسرائيل موضوعان منفصلان، التطبيع كان خيارنا ولم نتعرض لأي ابتزاز أمريكي كما أشيع".