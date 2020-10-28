وزيرة المالية المكلفة تصل جبل عامر لإستلامه

وصلت وزيرة المالية المكلفة د. هبة محمد علي الي جبل عامر لإستلامه من قوات الدعم السريع و برفقتها وزير الطاقة و التعدين المكلف و عدد من كبار المسؤولين في التعدين و مدير شرطة التعدين.

وبحسب صحيفة أول النهار، أن قوات شرطة التعدين ستحل محل قوات الدعم السريع في تأمين الجبل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)