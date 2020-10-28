شركات خارجية توقف تزويد الإمدادات الطبية بالدواء

كشف مصدر عن أوضاع مأسوية يعيشها المرضى بسبب شح وانعدام العديد من أصناف الأدوية. وقال الناطق الرسمي لغرفة مستوردي الأدوية يوسف شكاك إن شركات الأدوية الخارجية أوقفت حصص الأدوية للصندوق القومي للإمدادات الطبية. وبحسب صحيفة السوداني، رهنت الشركات استئناف التعامل بسداد مديونية بقيمة 100 مليون دولار. Advertisements فيما قال عضو لجنة الصيادلة المركزية د. أنس صديق إن قيمة الدواء المستورد أقل من 20 مليون دولار فقط من جملة حجم الاستيراد لكل عام البالغة 650 مليون دولار . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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