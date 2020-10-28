الحملة الشعبية للتطبيع: فتح معهد لتعليم اللغة العبرية بالخرطوم

كشف رئيس الحملة الشعبية للتطبيع مع إسرائيل واعد البدوي عن اتصالات مع إغلب القطاعات الإسرائيلية الرسمية والأهلية لدعم جهود تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأكد البدوي لمصادر أمس، وجود مشاريع مشتركة بين الدولتين في مجالات الطاقة الشمسية والتدريب والتقنيات الزراعية، قال إنها ستتم مستقبلاً، وأعلن عن ترتيبات لافتتاح معهد لتعليم اللغة العبرية بالخرطوم.
من جانبه، قال الأمين العام للحملة الطاهر الشم بحسب صحيفة الصيحة، إن برنامج الحملة هدفها التصالح مع الشعوب كافة، لجهة أن الجميع شركاء في الإنسانية، وأنه لا توجد خصومات أو صداقات دائمة، بل توجد مصالح مشتركة، وطالب الشم الحكومة برسم خارطة توضح معالم ما بعد السلام والتطبيع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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