عادل خلف الله: حديث الحكومة عن سعرين للوقود “دموع تماسيح”

قال عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، عادل خلف الله، إن قرار رفع الدعم عن الوقود اتخذ تحت الغبار الكثيف والحملة الإعلامية التي أثارتها الحكومة بقرار التطبيع مع إسرائيل، معتبراً القرار ارتهاناً لسياسة البنك الدولي بإدارة الاقتصاد السوداني لمدة عام.

وأشار خلف الله في حديث لمصادر، إلى أن قرار تحرير الوقود تأكيد على إصرار مجموعة اقتصادية داخل التحالف الحاكم بدأ منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، لافتاً إلى أن المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة الانتقالية أغلقت أذنيها عن العديد من البدائل التي قدمتها اللجنة الاقتصادية بقوى التغيير، محذراً بحسب صحيفة السوداني، من خطورة القرار التي تكمن في أن كل مدخلات الإنتاج في السودان تعتمد على المحروقات، بجانب النقد الأجنبي، بالإضافة الى الأثر الكبير لزيادة الأسعار التي فاقت 400% وتأثيرها على حركة المنتجات الوطنية وحياة المواطن بشكل عام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)