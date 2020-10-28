شاهد بالفيديو: مواطن سوداني ينظم قصيدة في الحكومة تجد تفاعلاً على السوشيال ميديا

تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطن سوداني نظم قصيدة شعرية تعكس حال الأوضاع التي تمر بها البلاد والمواطن السوداني والتي تحمل عنوان(وروني بس تبنوهو كيف).

وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد سرد الشاب معاناة المواطن السوداني من خلال تلك القصيدة بجانب عجز الدولة وعدم قدرتها على توفير أبسط المتطلبات التي يحتاجها المواطن السوداني ،مبيناً أن الدولة لم تنجز الوعود التي قطعتها بعد الثورة.

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العديد من المعلقين على الفيديو أبدوا إعجابهم بالشاب الذي نظم القصيدة مبينين أنه إستطاع توصيل رسالتهم والتحدث بالانابة عنهم في العديد من المواضيع بالإضافة إلى طرح بعض الأسئلة التي لم يحدوا لها جواب حتى الآن.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)