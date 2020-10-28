شركات كبرى تتقدم بعروض لصيانه إضاءة استاد الهلال

كشف إسماعيل عثمان السيد نائب الأمين العام لنادي الهلال أن المجلس تلقي خمسة عروض لشركات كبري تعمل في مجال الإضاءة وذلك بهدف إجراء صيانة متكاملة لإضاءة الاستاد. Advertisements وقال اسماعيل بحسب صحيفة الصيحة: إن المجلس سوف ينظر لأفضل العروض من حيث عامل الفترة الزمنية حتى تسهل من مهمة النادي بتجهيز الاستاد قبل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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