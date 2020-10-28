مصدر أمريكي: التطبيع محطة مهمة في سلام الشرق الأوسط

وصف مصدر أمريكي التطبيع بين السودان وإسرائيل بالمحطة المهمة لقطار سلام الرئيس دونالد ترمب بالشرق الأوسط.

وقال المصدر أمس: “من الصعب رؤية الفائدة الانتخابية التي يجنيها ترمب من هذه الصفقة”، وأضاف بأن الاستطلاع الأخير لمجريات الانتخابات أظهر أن جو بايدن يتقدم على ترمب بهامش (3) إلى (1) بين اليهود الأمريكيين.

وأشار إلى أن خطوات ترمب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس لم تُرح قلوب وأصوات الجالية اليهودية، وأضاف “من الصعب أن نرى كيف أن التوسط في صفقة مع الخرطوم سيفي بالغرض”، ونوه إلى أنه رغم الحماس الذي أبداه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتقارب الجديد، إلا أن ذلك لا يعني أن الجميع سعداء بالصفقة.

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وقال المصدر بحسب صحيفة الصيحة: “وصف المجلس اليهودي الديمقراطي الأمريكي وهو ملحق بالحزب الديمقراطي، صفقة السودان بأنها مقايضة إسرائيلية مدفوعة بمصالح ترمب السياسية قصيرة المدى بدلاً من سلامة وأمن الولايات المتحدة وحلفائها على المدى الطويل بما في ذلك إسرائيل”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)