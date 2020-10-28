(27) دولة تشارك في مؤتمر الإدمان والظواهر السالبة بالخرطوم

تعهّد المؤتمر العالمي الثالث للإدمان والظواهر السالبة والمخدرات، بتوفير مشروعات لـ(105) مُستفيدين من المشردين والمتعافين بنسبة (70%) من الإدمان كجزء أول من تكلفة مشروع كُلي تبلغ تكلفته (25) ألف يورو عبر مؤسسة “تيكا التركية”.

واُختتمت بدار الشرطة أمس، فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للإدمان والظواهر السالبة والمخدرات بمشاركة أكثر من (27) دولة عبر الإنترنت نسبةً لجائحة (كورونا)، ونظّمت المؤتمر منظمة “بت مكلي القومية” بمُشاركة السفيرين الكندي والتركي، وأشادا بعمل المنظمة، ووعد السفير التركي بحسب صحيفة الصيحة، بدعم المنظمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)