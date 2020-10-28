شاهد بالفيديو: مواطن قطري يعلق على تطبيع السودان مع إسرائيل بقوله (ياريت لو قعدتو تأكلون التراب ولا تأكلون ذهب من وراء الصهاينة)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجل قطري تحدث عن رأيه فيما يتعلق بقرار السودانيين بالتطبيع مع إسرائيل حيث قال (ياريت لو قعدتو تاكلون تراب من الفجر ولا انكم تاكلون ذهب من وراء الصهاينة).

وبحسب ماشاهدت محررة(أخبار الخليج 365) فقد رد عليه أحد الشباب الذي قام بعمل الفيديو قائلآ ( تراب السودان هو الذهب ياريت لو أكلت منو عشان تصير رجال).

الشاب الذي تحدث من خلال الفيديو المتداول قال إن الفقر الحقيقي عندما يكون هنالك شعب مثقف ومنتج ولكن دولته مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب دون إرتكاب أي ذنب، وكل ذنب شعب السودان العظيم أنه كان يتبع في فترة من الفترات نذوات قيادات حزبيه،.

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كما قال إن الشعب السوداني هو أدرى بمصلحته وأنه لم يرتكب أي خطأ عندما إتخذ قرار التطبيع مع إسرأئيل،لأنه لم يرتكب أي جريمة حتى يصبح من ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وهو القادر لدفع تنمية البلاد على الصعيد العربي.واختتم حديثه بعبارة(على المغتاظين أن يشربوا المالح من كوز الذهب).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)